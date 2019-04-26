Число раненных в стычках с израильтянами палестинцев выросло до 60 человек

26 апреля 2019 23:41 (UTC+04:00)

Число раненных в стычках с израильскими военными палестинцев на востоке сектора Газа увеличилось до 60, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины, имеющемся в распоряжении РИА Новости, передает Trend.

Ранее официальный представитель местного министерства здравоохранения Вафа Яги сообщила РИА Новости о 40 пострадавших.

"Шестьдесят человек получили различные ранения от пуль израильских (военных) в секторе Газа в результате сегодняшних (пятничных) столкновений между гражданами (Палестины) и израильскими силами", - говорится в заявлении.

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