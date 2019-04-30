Минэкологии Израиля сообщило о нашествии гигантских черных жуков

30 апреля 2019 10:09 (UTC+04:00)

Министерство экологии опубликовало сообщение о нашествии больших черных жуков, которые в последние дни в больших количествах появляются во многих городах и поселках Израиля. Жуки совершенно безвредны, и истреблять их не надо, — заверяют экологи, передает Trend со ссылкой на News.israelinfo.co.il

Доктор Ури Шалом, работающий в министерстве экологии, сообщает публике ивритоязычное название крупного черного насекомого (до 2.5 см в длину), относящегося к семейству земляных жуков (Carabidae), и подчеркивает, что такие жуки не только безвредны, но и могут приносить пользу сельскому хозяйству, так как питаются более мелкими вредителями.

Шоктор Шалом разъясняет также, что прилетевшие по воздуху жуки, опускаясь на землю, ищут укрытия в земле и живут недолго — всего несколько часов. Это еще одна причина, по которой никакой специальной «борьбы» с ними не требуется.

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