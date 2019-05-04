Израильские военные засекли пуски 200 ракет из сектора Газа

4 мая 2019 20:22 (UTC+04:00)

Палестинские боевики выпустили в субботу из сектора Газа 200 ракет, некоторые из которых разорвались в населенных пунктах юга Израиля, заявила армия Израиля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что "Исламский джихад" Палестины и ХАМАС стоят за пусками 200 ракет по израильским гражданским лицам, произведенными из сектора Газа за последние 8 часов", - сообщила армейская пресс-служба в Twitter.

Как отмечалось ранее, с израильской стороны известно о двух пострадавших в результате обстрелов со стороны сектора Газа. На ракеты израильтяне отвечают авиаударами по сектору Газа, где, по данным армии, уже атакованы свыше 30 объектов основных палестинских группировок. Палестинцы сообщали об одном погибшем и четырех раненых жителях анклава.
Массированные обстрелы сорвали затишье, продолжавшееся более месяца, и могут вновь поставить под вопрос безопасность проведения международного музыкального конкурса "Евровидение", который откроется в середине месяца в Тель-Авиве.

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