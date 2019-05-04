Израиль в ответ на ракеты поразил 70 военных целей в секторе Газа

4 мая 2019 21:06 (UTC+04:00)

Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории своей страны в субботу поразили 70 военных целей радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВВС Израиля продолжают наносить удары по объектам террористов в секторе Газа. К настоящему моменту были атакованы порядка 70 террористических целей в секторе Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике.

По данным армейской пресс-службы, с утра субботы радикалы из сектора Газа запустили по Израилю не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". По данным израильской полиции, в результате ракетных обстрелов ранения получили двое израильтян. По сообщениям армейской пресс-службы, сирены воздушной тревоги продолжают звучать в настоящий момент во многих городах на юге Израиля, предупреждая жителей о ракетных обстрелах.

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