В Израиле эвакуировали ряд поселков из-за крупных лесных пожаров

Крупные лесные пожары вспыхнули в центральной части Израиля, заставив власти эвакуировать близлежащие поселки и перекрывать автотрассы, сообщила местная полиция, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Огонь бушует в районе городов Иерусалима и Модиина. Его распространению способствует жаркая и сухая погода, установившаяся с четверга на всей территории страны.

"Полицейские и пожарные борются с огнем в районе Иерусалима и Модиина. Шоссе перекрыты, эвакуированы поселки в районе Модиина", - сообщил официальный представитель правоохранительных органов Мики Розенфельд.

В борьбе с пожарами наряду с наземными средствами задействована специализированная авиация. Помимо погоды, обстановку осложнил отмечавшийся накануне еврейский праздник Лаг ба-Омер, когда последователи иудаизма, следуя многовековой традиции, жгут многочисленные костры.