Экспорт израильского газа в Египет начнется в этом месяце

По словам высокопоставленного представителя компании, израильская энергетическая компания Delek Drilling планирует начать коммерческий экспорт газа в Египет к концу месяца, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com



«Мы продолжаем технические испытания трубопровода, как и планировалось, и надеемся, что сможем доставить природный газ в Египет до конца июня», - заявил Reuters в воскресенье заместитель генерального директора Йосси Гвура.



В феврале 2018 года Delek Drilling и находящаяся в Хьюстоне компания Noble Energy Inc. подписали десятилетнюю сделку на 15 миллиардов долларов на поставку 64 миллиардов кубометров природного газа в Египет с газовых месторождений Тамар и Левиафан, расположенных у Израиля.

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