В Израиле открывается крупнейшая оборонная выставка Восточного Средиземноморья

Крупнейшая выставка вооружений и военной техники в регионе Восточного Средиземноморья ISDEF 2019 (Israel Defense & HLS Expo) открывается во вторник в Тель-Авиве (Израиль), передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщили в организационном комитете салона, в этом году ISDEF отмечает десятилетний юбилей.

"Выставка ISDEF проводится с 2007 года, и текущий салон является десятым по счету. В салоне принимают участие более 300 компаний из более чем 20 стран мира, при этом общая площадь статической экспозиции превысит 6,5 тыс. кв. м. Ожидается, что выставку посетят более 15 тыс. посетителей и 100 официальных делегаций", - проинформировали в оргкомитете.

Организаторы добавили, что работа ISDEF 2019 будет освещаться более чем 120 средствами массовой информации.

Как подчеркнули представители организатора салона, впервые в истории выставки будет проведен показ в действии различных образцов вооружений, в том числе, новейшего стрелкового оружия, различных боевых машин, электроники, боеприпасов и средств радиационной, химической и биологической защиты.

Представители оргкомитета сообщили, что ISDEF 2019 ориентирована в первую очередь на израильский рынок оборонной продукции. "Вместе с тем, салон является одной из крупнейших оборонных выставок на Ближнем Востоке. Израильский оборонно-промышленный комплекс представит новейшие образцы военной техники, как предназначенные исключительно для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), так и экспортно-ориентированную оборонную продукцию", - отметили организаторы.

Средства обеспечения кибербезопасности

Одним из основных кластеров, представленных на ISDEF 2019, являются средства кибернетической безопасности, предназначенные как для оборонного, так и для гражданского сектора промышленности.

По оценкам оргкомитета салона, в настоящее время около 3,77 млрд человек - более половины мирового населения - пользуются различными сетевыми устройствами.

Таким образом, необходимость отражения кибернетических атак на критически важную государственную сетевую инфраструктуру приобретает чрезвычайную значимость, подчеркнул бывший генеральный директор израильского Управления по обеспечению национальной кибербезопасности Буки Кармели.

"Как выставочная, так и научно-практическая составляющие ISDEF 2019 делают особый упор на средства обеспечения кибербезопасности, причем представляются решения, предназначенные как для бизнеса, так и для государственных учреждений", - отметил Кармели.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.