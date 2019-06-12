Renault и Nissan открыли инновационную лабораторию в Израиле

12 июня 2019 09:37 (UTC+04:00)

Renault и Nissan, входящие в один из ведущих мировых автомобильных альянсов, в понедельник открыли в Тель-Авиве лабораторию инноваций, которая будет работать вместе с израильскими стартапами над тестированием их технологий в стремлении не опоздать к следующему крупному событию в автомобильной промышленности, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

Лаборатория, созданная в партнерстве с Инновационным управлением Израиля в индустриальном парке "Атидим", будет сотрудничать со стартапами, специализирующимися на датчиках для автономного вождения, кибербезопасности и больших данных, а также с любым стартапом, который разработает технологию, способную изменить существующий расклад в отрасли, заявили в понедельник руководители альянса.

Как известно, Renault, Nissan и Mitsubishi создали один из ведущих автомобильных альянсов в мире. Однако израильская лаборатория будет эксплуатироваться и управляться исключительно Renault и Nissan.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
Арабские страны 03:56
Въезд в Иерусалим закроют на три года
Израиль 11 июня 15:11
Транспортное загрязненение атмосферы в Хайфе сократилось на 20%
Израиль 10 июня 09:42
Renault и Fiat Chrysler пытаются возобновить переговоры о слиянии
Другие страны 10 июня 09:20
В Израиле подожгли иностранное судно, подозреваемый задержан (Обновлено)
Израиль 9 июня 17:42
Правительство Франции готово снизить свою долю в Renault для укрепления альянса с Nissan
Другие страны 8 июня 11:49
Лента новостей
Чехия определилась со сферами будущего сотрудничества с Казахстаном (Эксклюзив)
Бизнес 10:21
SOCAR о ходе модернизации Бакинского НПЗ
Энергетика 10:17
Хайкоу признан образцовым городом КНР по очистке загрязненных вод
Китай 10:16
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из минометов и пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 10:10
В перестрелке с боевиками РПК погибли турецкие военнослужащие
Турция 10:02
Официальный курс маната к мировым валютам на 12 июня
Финансы 09:56
Президент Турции ратифицировал соглашение с Азербайджаном и Грузией в сфере обороны
Турция 09:50
ВВС Индии начали операцию по поиску людей с разбившегося в горах Ан-32
Другие страны 09:41
Лукашенко посетит Киргизию для участия в заседании Совета глав государств ШОС
Беларусь 09:38