Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа

13 июня 2019 01:14 (UTC+04:00)

Арабоязычный пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил, что Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа, что означает запрет на рыболовство у побережья, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее израильские военные объявили об ослаблении ограничений на лов рыбы палестинцами у блокированного сектора Газа. Акватория Средиземного моря, где разрешен промысел, восстановлена до 15 миль от побережья, какой она была до последней вспышки боевых действий, произошедшей в начале мая.

"В свете продолжения разжигания пожаров и запуска зажигательных шаров из сектора Газа в направлении Израиля сегодня вечером (в среду - ред.) принято решение ввести морскую блокаду на сектор Газа до дальнейшего уведомления", - написал Эдри в своем микроблоге в Twitter.

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