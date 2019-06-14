В Израиле заявили, что ждут Путина с визитом в январе 2020 года

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что в стране ждут с визитом президента России Владимира Путина в январе 2020 года, в 75-ю годовщину освобождения Красной армией нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше. Об этом он сообщил в четверг вечером, выступая на приеме по случаю Дня России, организованном посольством РФ в Израиле в городе Герцлия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я надеюсь, что вы сможете присоединиться к нам в январе следующего года для того, чтобы отметить 75-ю годовщину освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау", - сказал Ривлин, обращаясь к российскому лидеру. Президент Израиля отметил, что в наши дни "антисемитизм снова поднимает голову во всем мире".

"Мы должны и будем твердо противостоять расизму и ненависти в любой форме, и президент [РФ Владимир] Путин является великим союзником в борьбе с антисемитизмом", - подчеркнул он. "Мы знаем, что Российская Федерация и ее руководство привержены безопасности Израиля", - добавил Ривлин.

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