ВВС Израиля атаковали базу палестинских боевиков в секторе Газа

14 июня 2019 03:29 (UTC+04:00)

Израильская авиация атаковала базу боевиков в секторе Газа после ракетного обстрела с палестинской стороны, передает корреспондент РИА Новости, сообщает Trend.

Самолет по меньшей мере дважды нанес удары по объекту "Тунис", который используют военизированные формирования правящего в анклаве движения ХАМАС.

Информации о потерях и комментариев израильской стороны пока не поступало.

Накануне вечером палестинская ракета попала в здание синагоги и религиозной школы в южном израильском городе Сдероте. Обстрел обошелся без пострадавших. Днем ранее израильтяне перехватили еще одну ракету и в ответ атаковали "подземную инфраструктуру" палестинских боевиков.

Возобновлению ударов предшествовало введение полной морской блокады сектора Газа с фактическим запретом на рыболовный промысел. Это решение в Израиле назвали ответом на запуск через границу нескольких воздушных шаров с привязанными к ним взрывными устройствами.

Росту напряженности, по данным СМИ, также способствовал отказ Израиля пропустить в анклав очередной транш финансовой помощи, поступившей из Катара.

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