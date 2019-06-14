Израильские специалисты показали уникального робота

14 июня 2019 10:44 (UTC+04:00)

Впервые в мире команда IBM в Израиле провела мероприятие, на котором робот под названием Project Debater смог внимать аргументы, порождаемые толпой, анализировать их, выделять положительные моменты и недостатки, а потом озвучивать полученный материал как речь, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

Гости мероприятия на выставочной площадке Expo Tel Aviv получили ссылку, где их попросили озвучить свои аргументы в пользу или против легализации каннабиса, при условии, что комментарии должны были состоять из 8-36 слов на английском языке.

Затем, получив от участников эксперимента 1037 аргументов (76% - за и 24% - против), робот сразу же исключил повторы, включая выражение одной и той же мысли разными словами.

В конечном итоге робот составил две речи, в одной из которых содержались аргументы в поддержку, а во второй – против легализации легкого наркотика.

Однако в ходе эксперимента робот допустил некоторые повторы и некоторые ошибки, например, отнес к аргументам против легализации марихуаны фразу о том, что это "убьет черный рынок".

Но, несмотря на это, израильские специалисты отметили, что машина продемонстрировала свою "человечность", поскольку допускала ошибки, свойственный всем людям.

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