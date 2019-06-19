В Израиле появится роботизированное такси

19 июня 2019 09:26 (UTC+04:00)

Компания Mobileye, принадлежащая Intel, планирует начать испытания самоходных такси в Израиле уже в следующем году, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

Генеральный директор Intel Боб Свон, который в настоящее время находится в Еврейском Государстве, в воскресенье проехал по Иерусалиму на автономном автомобиле Mobileye.

"Самое впечатляющее – просто посмотреть, как далеко они продвинулись после двух моих поездок за последние два года", – сказал Свон, добавив, что это была его третья поездка в автомобиле с автономным управлением.

В октябре прошлого года Intel объявила, что Mobileye, наряду с Volkswagen AG и Champion Motor Group Inc., работает над коммерциализацией службы роботизированного такси.

План состоит в том, чтобы сначала развернуть службу в Израиле, а затем расширить эту деятельность по всему миру.

Ожидается, что разработка программного обеспечения будет завершена к концу нынешнего года.

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