Глава сил самообороны Японии посетил Израиль

22 июня 2019 11:15 (UTC+04:00)

Пятница ознаменовала завершение визита в Израиль начальника сил обороны Японии генерала Кодзи Ямазаки, передает Trend со ссылкой на Mignews.com

Генерал Кодзи Ямазаки прибыл в Израиль на этой неделе и посетил ЦАХАЛ в рамках своего визита на Ближний Восток в качестве гостя начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

В рамках визита состоялся официальный парад, обсуждение ситуации в регионе, проблем и возможностей.

Кохави встретился со своим японским коллегой в лагере "Рабин" (Кирия) в Тель-Авиве, и они обсудили возможности дальнейшего развития партнерства. Кохави поблагодарил Японию и ее военных за поддержку Многонациональных сил и наблюдателей на Синае.

Кроме того, генерал Ямазаки встретился с Эялом Замиром, Амикамом Норкиным, Эли Шарвитом и Лиором Кармели, пишет Israelnationalnews.

Генерал Ямазаки также совершил поездку с Элиэзером Толедано и Раном Кохав и осмотрел различные возможности ЦАХАЛа. Главнокомандующего Силами самообороны Японии сопровождал Ницан Бен-Сира.

Это первый визит начальника Сил самообороны Японии в Израиль с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1950-х годах.

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