Израиль обвинил Россию в причастности к сбоям GPS в воздушном пространстве страны

Власти Израиля считают, что Россия несет ответственность за зафиксированные в последние недели сбои в работе системы GPS в районе аэропорта имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива. С таким утверждением в четверг выступило армейское радио "Галей ЦАХАЛ", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Изначально мы думали, что сбои происходили лишь в районе Бен-Гуриона, но теперь выяснилось, что с теми же проблемами сталкивались самолеты в кипрской Ларнаке", - цитирует радиостанция представителя Управления гражданской авиации Израиля.

Как сообщила в четверг газета Haaretz со ссылкой на источники в авиационной отрасли, в течение последнего месяца многие израильские пилоты сообщали о потере спутникового сигнала во время полета. Сбои происходили только в дневное время и "не подвергали риску пилотов или пассажиров самолетов", добавил источник.

В Израиле GPS используют при посадке и взлете, а также для навигации в воздушном пространстве страны, отмечает издание.

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