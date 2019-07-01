Нетаньяху: нет способа предотвратить закрытие аэропорта Сде-Дов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу говорит, что нет никакого способа предотвратить или остановить закрытие аэропорта Сде-Дов - небольшой аэродром к северу от Тель-Авива закроется в полночь, как и планировалось, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что после "широких обсуждений с министром транспорта, юрисконсультами и профессионалами" Нетаниягу решил, что "невозможно остановить закрытие Сде-Дов, и что любая попытка сделать это будет стоить государству миллиарды шекелей", пишет Timesofisrael.

Нетаниягу говорит, что, пытаясь смягчить опасения властей Эйлата, которые утверждают, что закрытие Сде-Дов негативно повлияет на их индустрию туризма, он продвигает план экономического развития южного курортного города на сумму 400 млн шекелей ($112,5 млн).

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