Нетаньяху: нет способа предотвратить закрытие аэропорта Сде-Дов

1 июля 2019 10:07 (UTC+04:00)

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу говорит, что нет никакого способа предотвратить или остановить закрытие аэропорта Сде-Дов - небольшой аэродром к северу от Тель-Авива закроется в полночь, как и планировалось, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что после "широких обсуждений с министром транспорта, юрисконсультами и профессионалами" Нетаниягу решил, что "невозможно остановить закрытие Сде-Дов, и что любая попытка сделать это будет стоить государству миллиарды шекелей", пишет Timesofisrael.

Нетаниягу говорит, что, пытаясь смягчить опасения властей Эйлата, которые утверждают, что закрытие Сде-Дов негативно повлияет на их индустрию туризма, он продвигает план экономического развития южного курортного города на сумму 400 млн шекелей ($112,5 млн).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Атаку на окрестности Дамаска совершили ВВС Израиля
Израиль 03:22
Вырос объем трансфертов из Южной Кореи в Узбекистан
Бизнес 28 июня 13:22
Нетанияху встретился с экс-постпредом США в ООН Никки Хейли
Израиль 28 июня 10:19
Израиль обвинил Россию в причастности к сбоям GPS в воздушном пространстве страны
Израиль 27 июня 12:24
Израильская фирма вскрыла глобальный хакерский взлом
Израиль 27 июня 09:35
Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве
Израиль 26 июня 20:07
Лента новостей
Внесены изменения в график авиарейсов Нур-Султан-Стамбул
Туризм 11:06
При взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Иране погиб один человек (ФОТО)
Происшествия 11:04
Иран согласится на продление сделки ОПЕК+ на срок до девяти месяцев
Другие страны 11:04
Студенты Бакинской высшей школы нефти повысят квалификацию за рубежом (ФОТО)
Общество 11:03
В Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)
Общество 10:58
Делегация Туркменистана принимает участие в работе океанографической комиссии ЮНЕСКО
Туркменистан 10:52
В Азербайджане обнародован прогноз погоды на июль
Общество 10:47
В январе–мае Турцию посетили около 700 тысяч туристов из Грузии
Туризм 10:40
В Баку будет принята Декларация 43-я сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Политика 10:37