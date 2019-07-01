В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным местных СМИ, речь идет об авиалайнере болгарской компании Electra Airways, который следовал из немецкого города Кельна с полутора сотнями пассажиров на борту.

"Самолет благополучно приземлился в аэропорту", - говорится в текстовом сообщении службы скорой помощи. В ожидании посадки медики стянули в аэропорт свыше ста автомобилей и мотоциклов скорой помощи. В воздухе лайнер сопровождала пара истребителей F-16, осмотревших его со стороны и обнаруживших разрыв покрышки левого заднего шасси.

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