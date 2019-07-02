Банк Леуми назначил нового главу совета директоров

Руководство Группы Леуми, банка с самой большой с рыночной капитализацией в Израиле, назначило Самера Хаджа Йехия главой. Он займет место бывшего главы Дэвида Броде, который возглавлял совет директоров в течение последних 9 лет, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Назначение 48-летнего Хаджа Йехия, который был директором Леуми с 2014 года, знаменует собой первый случай, когда израильский банк назначил арабского главу.

Новость появилась в воскресенье, когда генеральный директор банка Ракефет Руссак-Аминоах заявила, что покинет должность, которую она занимала 7 лет.

Хадж Йехия, адвокат и дипломированный государственный бухгалтер, должен сменить Броде 21 июля. Его назначение все еще подлежит утверждению Банком Израиля, сказал представитель Леуми в своем заявлении в воскресенье.

Хадж Йехия является членом совета директоров ряда компаний, в том числе Медицинского центра “Хадасса” и Strauss Group. Он получил степень доктора экономических наук в Массачусетском технологическом институте и занимал должность вице-президента Fidelity Capital Markets в 2006-2012 годах.

С 1990 года Хадж Йехия был старшим преподавателем в университетах, включая Массачусетский технологический институт, Гарвард и Еврейский университет в Иерусалиме.

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