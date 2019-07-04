На следующей неделе в Израиле пройдет международная олимпиада по физике

В ближайшее воскресенье, 7 июля, в Израиле стартует 50-я международная олимпиада по физике, с участием примерно 360 учеников и 250 сопровождающих лиц из 78 государств. Олимпиада завершится 14 июля, передает Trend со ссылкой на Newsru.co.il.

Израиль будут представлять пять учеников, прошедших строгий отбор и тренировавшиеся в течение двух лет. Отбор осуществляли совместно министерство просвещения и центр будущих ученых. Как сообщает пресс-служба министерства просвещения Израиля, в состав израильской сборной вошли Авив Талингер (11-й класс, Демократическая школа Якова Хазана в Кфар-Сабе), Эяль Волах (12-й класс, школа Мусинзон, Ход а-Шарон), Йонатан Хасон (12-й класс, школа "Кфар Ярок", Рамат а-Шарон), Омри Равад (12-й класс, школа "Цафит", Кфар-Менахем), Эран Ман (12-й класс, школа "Цафит", Кфар-Менахем).

Во главе организационного комитета олимпиады стоит доктор Эли Раз. Тель-Авивский университет выступил академическом спонсором мероприятия. Команда, возглавляемая профессором Александром Палевским, который является председателем академического комитета, в течение двух лет работала над разработкой контента для конкурса, включая теоретические вопросы, практические эксперименты и отвечала за всю логистику, связанную с академической частью.

Праздничная церемония открытия олимпиады состоится в Тель-авивском университете, в зале "Смоларш", 7 июля с 18:30 до 21:00. Сама олимпиада продлится неделю, при этом два дня будут отведены для теоретических экзаменов и лабораторных занятий. В рамках теоретических экзаменов участники ответят на ряд вопросов, разработанных для них специальной комиссией.

После того, как все задания будут выполнены, подобранная для этой цели группа экспертов проверит работы участников и поставят им оценки. Затем сопровождающие из разных стран получат работы и оценки для ознакомления. На этом этапе они смогут опротестовать любую оценку. На заключительном этапе, после рассмотрения возможных апелляций, будут объявлены победители, получившие золотые, серебряные и бронзовые медали, а также отличники олимпиады.

В ходе визита иностранные участники олимпиады и их сопровождающие посетят достопримечательности Израиля и познакомятся с культурой страны.

В 50-й международной олимпиаде по физике, которая будет проходить в Израиле, примут участие школьники из Австралии, Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Гонконга (КНР), Греции, Грузии, Дании, Израиля, Индии, Индонезии (нет дипломатических отношений с Израилем), Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Камбоджи, Канады, Кипра, Киргизии, Колумбии, Китая, Косово, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Макао (КНР), Македонии, Мексики, Молдовы, Монголии, Непала, Нидерландов, Нигерии, Норвегии, Польши, Португалии, Пуэрто-Рико, России, Румынии, Сальвадора, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Суринама, США, Таджикистана, Таиланда, Тайваня, Турции, Узбекистана, Украины, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, ЮАР, Южной Кореи, Эквадора, Эстонии, Японии.

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