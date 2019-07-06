Израильские мобильные операторы мало инвестируют в 5G

6 июля 2019 09:45 (UTC+04:00)

В докладе Министерства связи предупреждается, что продолжающееся снижение доходов в израильских сотовых фирмах вызывает "реальную озабоченность" тем, что они будут воздерживаться от модернизации своих беспроводных сетей, что является необходимым шагом для обеспечения того, чтобы скорости интернета внутри Израиля оставались конкурентоспособными с глобальными событиями, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

"Мы считаем, что в ближайшие годы должен быть достигнут новый баланс между технологической конкуренцией и ценовой конкуренцией", - заявили авторы доклада в июне 2019 года в экономическом разделе Министерства. Это необходимо для того, "чтобы сотовые компании имели стимул для осуществления крупных инвестиций, необходимых им для модернизации беспроводных сетей четвертого поколения и перехода на пятое поколение".

Страны мира готовятся к внедрению беспроводных сетей 5-го поколения, которые обещают значительно увеличить скорость интернета и улучшить охват и оперативность беспроводных сетей. В апреле этого года Южная Корея заявила, что опередила США, чтобы стать первой страной, которая развернет сверхбыструю мобильную сеть 5G, которая позволяет пользователям загружать целые фильмы почти мгновенно. Сервис Verizon 5G был запущен в Чикаго и Миннеаполисе в этом месяце.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Израильтяне купят энергетического гиганта
Израиль 5 июля 09:56
На следующей неделе в Израиле пройдет международная олимпиада по физике
Израиль 4 июля 17:44
Отчет: Израиль поддерживает местное сельское хозяйство
Израиль 4 июля 11:13
Спикер парламента Израиля не смог отменить выборы в Кнессет
Израиль 3 июля 16:51
Лавров прокомментировал действия США в отношении палестинских беженцев
Другие страны 3 июля 13:23
В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
Израиль 3 июля 12:43
Лента новостей
Минобороны: На линии соприкосновения царит относительное спокойствие
Нагорно-карабахский конфликт 10:19
В Азербайджане в разгаре уборочная страда
Общество 10:09
Франция поставит Индии первый истребитель Rafale в течение двух месяцев
Другие страны 09:56
Назначен посол Туркменистана в Омане
Туркменистан 09:39
Вся правда об азербайджаноненавистниках - "Политшоу представляет" (Видеопроект)
Политика 09:34
Туркменистан перевыполнил план по заготовке пшеницы
Бизнес 09:33
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Бизнес 09:28
Нацбанк Казахстана закупает системы видеонаблюдения
Тендеры 09:23
Продолжается масштабная реконструкция дорог в регионах Азербайджана (ФОТО)
Общество 09:22