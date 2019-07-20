Президент Израиля стал почетным гражданином Сеула р

В столице Южной Кореи Сеуле в четверг президенту Реувену Ривлину был присвоен статус почетного гражданина, в то время как он готовился завершить свой пятидневный визит в азиатскую страну, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Мэр Сеула Парк Вонсун получил почетное звание во время специальной церемонии в столице.

Позже Ривлин написал в Twitter: “Для меня честь и удовольствие стать почетным гражданином замечательного, красивого Сеула. Когда я вижу нововведения в Сеуле, мне кажется будто я в центре стартапов – в Тель-Авиве. Когда я смотрю на его улицы, мое сердце возвращается в Иерусалим, когда я замечаю, как в этих городах переплетаются традиции и современность".

Ривлин начал политическое турне по Южной Корее в начале этой недели. Он встретился с высокопоставленными чиновниками и лидерами бизнеса, а также посетил Демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.