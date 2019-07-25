Ученые Израиля: жировые клетки делают меланому агрессивной

Исследователи из Тель-Авивского университета говорят, что обычные жировые клетки под кожей помогают клеткам меланомы проникать в организм и превращаются в метастатические раковые клетки, которые могут распространяться в жизненно важных органах, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Профессор Кармит Леви из кафедры генетики и биохимии человека в медицинской школе им. Саклера при Тель-Авивском университете говорит: “Меланома, когда она присутствует на эпидермисе, наружном слое кожи, поддается лечению; она считается первой стадией онкологии. Она еще не проникла в дерму, чтобы распространиться через кровеносные сосуды в другие части тела, и ее можно просто удалить”.

“Меланома становится фатальной, когда она “просыпается”, направляя раковые клетки в более глубокие слои кожи, и метастазируя в жизненно важные органы”.

По ее словам, блокирование трансформации меланомы является одной из основных задач исследований рака сегодня, “и теперь мы знаем, что жировые клетки участвуют в этих изменениях”.

Исследование проводилось при участии доктора Тамар Голан из отдела генетики человека в TAU, и при сотрудничестве с патологами доктором Хананом Вакниным из медицинского центра Wolfson, доктором Дов Гершковицем и доктором Валентиной Земер из медицинского центра Тель-Авива.

Исследование было опубликовано во вторник в Science Signaling и размещено на его обложке.

В ходе исследования ученые изучили десятки образцов биопсии, взятых у пациентов с меланомой, в Медицинском центре Вольфсона и Тель-Авивском медицинском центре, и обнаружили неожиданное явление: жировые клетки, как правило, располагающиеся в виде пчелиных сот под кожей, в зоне, прилегающей к меланоме, были дезорганизованы. Это вызвало подозрения у исследователей.

Они взяли жировые клетки и поместили их в чашку Петри рядом с клетками меланомы, “и следили за взаимодействием между ними”.

Благодаря этому было выявлено, что жировые клетки переносят белки, называемые цитокинами, которые влияют на экспрессию генов в клетки меланомы.

Основным эффектом переноса цитокинов было снижение экспрессии гена, называемого miRNA 211, чья роль заключается в ограничении количества рецепторов меланомы, называемых бета TGF.

Исследователи заявили, что они также нашли способ заблокировать процесс перехода к агрессивному раку. “Мы удалили жировые клетки из меланомы, раковые клетки успокоились и перестали мигрировать”, – говорят они.

Дополнительное исследование, на этот раз на мышиной модели, дало аналогичные результаты: когда miRNA 211 был репрессирован, метастазы были обнаружены в других органах. Когда ген был повторно экспрессирован и возвращен к исходным уровням, ему удалось заблокировать образование метастазов.

В поисках потенциального лекарственного средства, основанного на их открытии, исследователи экспериментировали с терапией, которая, как известно, ингибирует цитокины и бета TGF, но никогда не использовалась для лечения меланомы.

“В будущем мы стремимся сотрудничать с фармацевтическими компаниями в целях совершенствования подхода к профилактике метастатической меланомы”.

“Кроме того, обнаружение неорганизованных скоплений жира под кожей может служить своего рода биомаркером для выявления потенциально опасной меланомы”.

Также исследователи подчеркнули, что все еще необходимо изучить, почему у некоторых людей клетки становятся смертельными, а у других – нет, учитывая, что у каждого есть жировые клетки под кожей.

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