Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе

28 июля 2019 14:07 (UTC+04:00)

Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщило министерство обороны еврейского государства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Хец-3" ("Стрела-3") разрабатывается обеими странами для усиления "верхнего эшелона" израильской ПРО, которая должна, по замыслу ее архитекторов, эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз - от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до иранских баллистических ракет с неконвенциональными боезарядами.

"Летные испытания... успешно продемонстрировали возможности по перехвату высотных экзоатмосферных целей... Испытания проводились на Аляске с тем, чтобы проверить возможности, которые невозможно протестировать в Израиле", - сказано в пресс-релизе.

"Хец-3" успешно перехватил баллистические ракеты вне атмосферы на высотах и скоростях, которых мы прежде не видели. Исполнение было идеальным - каждый раз в "яблочко", - сказал он.

"Сегодня у Израиля есть возможности противостоять баллистическим ракетам, которые могут быть выпущены по нам из Ирана или откуда бы то ни было еще. Это колоссальное достижение с точки зрения безопасности нашего государства", - добавил Нетаньяху.

По его словам, испытания проводились последние несколько недель и состояли из трех "прорывных секретных" стадий. В стрельбах был задействован американский радар AN-TPY 2, доказавший взаимозаменяемость систем вооружения союзников, добавили военные.

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