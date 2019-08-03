Высший офицер Вооруженных сил США посетил Израиль

3 августа 2019 09:06 (UTC+04:00)

Глава командования перспективных вооружений армии США Джон Мюррей посетил Израиль, передает Trend cо ссылкой на Mignews.com.

Генерал Мюррей нанес визит в подразделения ЦАХАЛа в сопровождении командующего Северным военным округом генерал-майора Йоэля Стрика.

В ходе своего визита генерал Мюррей встретился с начальником Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Авивом Кохави и старшими офицерами Сухопутных войск. Генерал Мюррей также посетил Полигон 24, где было продемонстрировано современное вооружение ЦАХАЛа.

В ходе визита представители ЦАХАЛа и армии США обсудили взаимные оперативные проблемы и технологические достижения.

Члены американской делегации и командиры ЦАХАЛа выразили свою приверженность поддержанию тесных стратегических отношений между ЦАХАЛом и армией США.

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