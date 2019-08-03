Высший офицер Вооруженных сил США посетил Израиль

Глава командования перспективных вооружений армии США Джон Мюррей посетил Израиль, передает Trend cо ссылкой на Mignews.com.
Генерал Мюррей нанес визит в подразделения ЦАХАЛа в сопровождении командующего Северным военным округом генерал-майора Йоэля Стрика.
В ходе своего визита генерал Мюррей встретился с начальником Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Авивом Кохави и старшими офицерами Сухопутных войск. Генерал Мюррей также посетил Полигон 24, где было продемонстрировано современное вооружение ЦАХАЛа.
В ходе визита представители ЦАХАЛа и армии США обсудили взаимные оперативные проблемы и технологические достижения.
Члены американской делегации и командиры ЦАХАЛа выразили свою приверженность поддержанию тесных стратегических отношений между ЦАХАЛом и армией США.
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