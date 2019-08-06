Израиль посетило рекордное количество туристов

В Израиле с начала 2019 года зарегистрировано почти 2,6 миллиона въездов туристов, что на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на Mignews.com

Соответствующие данные были обнародованы в отчете Центрального статистического бюро (CBS). Так, в период с января по июль 2019 года Израиль посетили 2,587 миллиона туристов против 2,356 миллиона в 2018 году.

49% всех туристов прибыла в Израиль из США (580 тысяч), Франции (207 тысячи), России (174 тысячи), Германии (165 тысяч) и Великобритании (132 тысячи).

"Лето началось с увеличения числа туристов, прибывающих в Израиль. Июль был одним из лучших месяцев для въездного туризма за последние годы, что является частью тенденции увеличения числа туристов в последние месяцы благодаря инновационным маркетинговым усилиям Министерства туризма Израиля. Я не сомневаюсь, что эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы", – сказал министр туризма Ярив Левин.

Он уточнил, что около 2,3 млн туристов в этом году воспользовались самолетом, что на 9% больше, чем в прошлом году. Еще 318 тысяч туристов прибыли наземным транспортом. Количество путешественников, прибывающих за день – 176 тысяч.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.