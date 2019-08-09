Израиль и США усилят надзор за китайскими инвестициями

Создание механизма надзора за китайскими инвестициями в Израиле важно для обеспечения дальнейшего развития израильско-американских отношений, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Об этом в комментарии для The Jerusalem Post сообщил высокопоставленный представитель администрации президента США Дональд Трамп, чье имя не уточняется.

"Мы видим безграничные возможности в наших отношениях с Израилем. В настоящее время мы видим Израиль, как одного из наших самых важных союзников, безусловно, на Ближнем Востоке. И мы видим, что эта роль становится глобальной", – сказал он на заседании кабинета безопасности, на котором присутствовал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Чиновник привел в пример встречу, которая была организована в Иерусалиме в июне с советниками по национальной безопасности из России и США. Он уточнил, что переговоры продемонстрировали потенциал для американо-израильских связей.

"Мы считаем, что принятые решительные действия обеспечат эту траекторию", – подчеркнул чиновник, сказав, что Америка "поздно проснулась" перед проблемами, которые китайские инвестиции в израильскую инфраструктуру и индустрию высоких технологий создают для американо-израильского альянса.

"Мы увидели реальную закономерность, и, конечно, неудивительно, что китайцы нацелятся на Израиль с очень сильным, развивающимся технологическим сектором, чего у них не было", – заявил он.

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