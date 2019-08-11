Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа

11 августа 2019 08:50 (UTC+04:00)

Израильские военные в воскресенье утром вступили в перестрелку с вооруженным палестинцем на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Это уже второй такой инцидент за сутки: накануне израильтяне уничтожили четырех боевиков, пытавшихся проникнуть на территорию страны.

"Военнослужащие заметили вооруженного террориста, который приближался к забору безопасности в северной части сектора Газа. Террорист начал стрелять по военным, те открыли огонь по террористу", - сказано в пресс-релизе.

С израильской стороны потерь нет, о судьбе палестинца информации пока не поступало.

В ходе инцидента израильский танк также атаковал близлежащий пост боевиков из правящего в секторе Газа движения ХАМАС.

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