ВВС Израиля ответили на ракетный обстрел с территории сектора Газа

26 августа 2019 05:34 (UTC+04:00)

Израильская авиация атаковала базу боевиков из правящего в секторе Газа движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел с территории палестинского анклава, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Вечером в воскресенье военные отчитались о перехвате двух из трех ракет, летевших в направлении приграничных израильских населенных пунктов, включая город Сдерот.

"В ответ... боевые самолеты Армии обороны Израиля атаковали ряд целей на военной базе ХАМАС в северной части сектора Газа, включая офис командира батальона ХАМАС", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших с палестинской стороны не поступало.

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