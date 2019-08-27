ООН призвала Израиль и Ливан избежать эскалации конфликта

27 августа 2019 19:53 (UTC+04:00)

ООН в связи с инцидентом с израильскими беспилотниками в Бейруте призывает Ливан и Израиль проявлять максимальную сдержанность. Об этом заявил во вторник, выступая на заседании СБ ООН, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов, передает во вторник Trendсо ссылкой на ТАСС.

25 августа в небо над южным Бейрутом вторглись два израильских беспилотника, один из дронов был заминирован и упал на крышу здания информационного центра партии "Хезболлах". Кроме того, в ночь на 26 августа силы Израиля нанесли удары по позициям радикальной группировки Народный фронт освобождения Палестины - Главное командование в Ливане. Ливанский премьер-министр Саад Харири в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросил Москву помочь не допустить эскалации напряженности между Ливаном и Израилем.

"ООН обратила внимание на эти заявления, а также на начатое властями Ливана расследование этого инцидента", - сказал Младенов.

"ООН призывает всех участников конфликта к прекращению насилия и полному выполнению положений резолюции 1701 СБ ООН, - добавил он. - Мы также призываем стороны проявить максимальную сдержанность в действиях и заявлениях".

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