Сектор высоких технологий Израиля отметился резким ростом занятости

В 2018 году в Израиле наблюдался резкий рост занятости (почти 19 000 наемных работников) в секторе высоких технологий, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Немалую часть новых сотрудников привлек сектор программного обеспечения – около 14 000.

Рост занятости в сфере высоких технологий отражает растущий спрос сектора на работников в последние годы, чему способствовал целый ряд правительственных инициатив. Среди них – усилия Совета по высшему образованию по увеличению числа студентов, изучающих STEM (наука, технология, инженерия, математика) и инициативы Израильского инновационного управления по диверсификации путей входа в высокотехнологичную индустрию.

Кроме того, Управление по инновациям Израиля работает над продвижением «целостных» высокотехнологичных компаний, то есть компаний, основная деятельность которых проходит в Израиле, и в которых трудятся различные израильские специалисты в дополнение к программистам и инженерам.

Чем больше "целостных" высокотехнологичных компаний, которые развиваются в Израиле, тем выше потенциал для роста высокотехнологичной занятости, и тем больше в них будет сотрудников, которые могут работать за более высокую зарплату.

Инновационное управление Израиля также трудится над созданием будущих двигателей роста в высокотехнологичной отрасли, ежегодно инвестируя около 500 миллионов шекелей(Приблизительно 141 миллионов долларов) в различные сферы наук и технологий.

Министр экономики и промышленности Израиля Эли Коэн заявил: "Увеличение числа работников на рынке высоких технологий является важным достижением, учитывая вклад отрасли в экономику и экспорт Израиля".

"В глобальной экономике, которая характеризуется технологическими инновациями, Израиль является ключевым игроком Это очевидно по количеству стартапов в Израиле и по числу ведущих транснациональных корпораций, работающих здесь. Чтобы продолжать лидировать в этой области, мы должны действовать, чтобы сохранить израильские инновации и ноу-хау в стране и предоставить квалифицированным сотрудникам правильную платформу для реализации".

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