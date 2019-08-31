Израильская армия повысила готовность на северной границе

31 августа 2019 23:25 (UTC+04:00)

Израильские военные сообщили о повышении готовности к разным сценариям развития событий на севере страны на фоне обещания генсекретаря "Хезболлах" ответить на действия израильских беспилотников, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее официальные лица Ливана заявляли, что в ночь на 25 августа израильские беспилотники атаковали южный пригород Бейрута. Однако один из атакующих дронов потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. Премьер Саад Харири назвал их агрессией против суверенитета Ливана. Высший совет по безопасности Ливана в свою очередь во вторник подтвердил право ливанского народа на самооборону от любой агрессии всеми возможными средствами.

"В течение прошлой недели сухопутные силы, авиация, флот и разведывательные силы повысили свою готовность к различным сценариям в северном командном районе и в 91-й территориальной дивизии", - сообщила армейская пресс-служба.

Кроме того, в соответствии с оценкой ситуации было решено отложить запланированные на вторую половину этой недели учения. Также был продлён срок нахождения на посту официального представителя армии Ронена Манелиса.

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