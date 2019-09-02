Нетаньяху встретился с премьер-министром Эфиопии

Состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али в канцелярии главы правительства в Иерусалиме. В честь гостя был выстроен почетный караул, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

В ходе церемонии оркестр ЦАХАЛа исполнил гимны обеих стран. Послом Израиля в Эфтопии Рафаэлем Моравом и послом Эфиопии в Израиле Ретой Алемой Нега была подписан совместный меморандум.

На церемонии присутствовали высокопоставленные лица из эфиопской общины, обе стороны, мать Агранса Мангисту и Абры Мангисту, главный эфиопский еврейский раввин Рубен Вебшет, председатель Совета по сплочению Эфиопии Кейс Абиху Азария и председатель Совета евреев из Эфиопии.

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