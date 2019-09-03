Hainan Airlines приостанавливает рейсы Тель-Авив – Шанхай

Авиакомпания Hainan Airlines прекратила прямые рейсы из Тель-Авива в Шанхай. Авиакомпания объявила, что она "приостановит полеты в Шанхай на предстоящую зиму". На данный момент отмена относится к датам: с 27 октября 2019 года по 29 марта 2020 года. Компания заявляет, что эта мера временная и причиной являются эксплуатационные ограничения, но не предоставила никаких подробностей, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Маршрут в Шанхай, запущенный в сентябре 2017 года, стал вторым маршрутом авиакомпании между Китаем и Израилем после начала прямых рейсов в Пекин годом ранее. Хайнань также выполняет прямой рейс в Шэньчжэнь. Авиаперелеты по маршрутам в Пекин и Шэньчжэнь будут продолжаться в соответствии с графиком.

Хайнань подчеркнул, что причина приостановки не связана с безопасностью (для Израиля не было предупреждений о поездках). Авиакомпания отменила рейс в Тель-Авив в прошлом году после предупреждения Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) из-за обеспокоенности в связи с нападениями в районе Сирии. Хайнань получила грант от Министерства туризма для запуска маршрута в Шанхай. Грант, который был предоставлен после года деятельности, был предназначен для маркетинга и продвижения Израиля как туристического направления.

Пассажиры, которые приобрели билеты на отмененные рейсы, могут получить либо полное возмещение, либо билеты на другой рейс через Пекин или Шэньчжэнь. Начиная с 27 октября 2019 года, Хайнань будет выполнять три еженедельных рейса в Пекин на авиалайнерах Airbus 330 и два еженедельных рейса в Шэньчжэнь на новых Boeing Dreamliners.

Генеральный директор Hainan Israel Ли Лян сказал: "Мы очень сожалеем о полученных из штаб-квартиры компании новостях относительно приостановки маршрута в Шанхай. Приостановка деятельности на маршруте носит временный характер; мы ожидаем возобновления деятельности и продолжения обслуживания наших многочисленных сотрудников. Пассажиры из Израиля будут летать в Шанхай, начиная со следующей весны.

Деятельность компании в Израиле достигла впечатляющего коммерческого успеха, и мы будем продолжать не только создавать мост между Китаем и Израилем, но и делать весь Китай доступным для израильских пассажиров с безупречным обслуживанием и беспрецедентными ценами".

El Al Airlines и Sichuan Airlines также выполняют прямые рейсы между Израилем и Китаем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.