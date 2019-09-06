Отчет: Нетаниягу отдаст министерства религиозным партиям

6 сентября 2019 14:17 (UTC+04:00)

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение предоставить министерства религиозным партиям в 22-м Кнессете в соответствии с числом мандатов, которые они выиграют на предыдущих выборах, сообщает Уолла в пятницу, 6 сентября.

Министр Зеев Элькин и депутат Шломо Кари из Ликуда объявили о решении Нетаниягу на конференции в Эладе, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Согласно решению, ШАС и Яадут а-Тора, у каждой из которых будет по восемь мест на предыдущих выборах, и Союз правых партий (URWP), который получит пять мест, заберут министерства на основе этих расчетов, даже если они получают меньше мандатов по результатам предстоящих выборов. Если у них окажется больше мандатов, то, соответственно, они получат больше портфелей.

Решение относится к тем партиям, которые взяли на себя обязательство присоединиться к "Ликуду" после выборов, чтобы сформировать правое правительство. То есть на самом деле это касается только ШАС и Яадут а-Тора, так как URWP объединилась с Ха Ямин ха Хадаш для формирования Ямины и, как ожидается, получит более пяти мандатов.

"Ликуд" ответил на доклад, заявив, что это ложная информация, несмотря на подтверждение Элькина и Кари.

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