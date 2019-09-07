Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа

Пять ракет были выпущены в пятницу вечером в сторону Израиля с территории сектора Газа. Сообщение об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, опубликовано на странице пресс-службы израильской армии в Twitter.

По данным газеты Haaretz, одна ракета упала на открытой местности за пределами города Сдерот. Отмечается, что в результате падения снарядов произошло возгорание, жертв нет.

Танки и самолеты израильской армии поразили в субботу военные цели палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на запуск ракет, сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее ракеты были выпущены из сектора Газа по израильской территории. Некоторое время назад в ответ на обстрел летательные аппараты и танки армии Израиля поразили несколько военных целей ХАМАС в северной части сектора Газа, включая наблюдательный пост и военные позиции", - говорится в распространенном военными заявлении.

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