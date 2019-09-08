Нетаньяху планирует на следующей неделе обсудить с Путиным координацию между военными

8 сентября 2019 15:13 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что может в течение предстоящей недели посетить Россию, где хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее заявление премьер сделал в ходе еженедельного заседания правительства еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение недели я могу направиться в Россию для обсуждения с президентом Путиным продолжения координации между военными", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

5 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит Нетаньяху в Россию может состояться в "достаточно близкой перспективе". Он добавил, что израильский премьер приедет, "скорее всего, в Сочи".

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