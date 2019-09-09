Израиль сообщил о запуске ракет в его сторону из пригорода Дамаска

9 сентября 2019 15:11 (UTC+04:00)

Израильские военные заявили в понедельник, что несколько ракет были запущены из пригорода Дамаска проиранскими шиитскими формированиями в сторону Израиля, но ни одна из них не долетела до территории еврейского государства, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ранее сегодня утром несколько ракет были запущены из Сирии в сторону Израиля, но ни одна из них не разорвалась на израильской территории. Ракеты были запущены из пригорода Дамаска шиитскими оперативниками, действующими под руководством иранских сил "Аль-Кудс", - говорится в распространенном израильскими военными заявлении.

"Армия обороны Израиля считает сирийский режим ответственным за все события, происходящие на территории Сирии", - добавили в пресс-службе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Израильские военные засекли неудачную попытку ракетного пуска из Газы
Израиль 8 сентября 23:21
СМИ: эксперты МАГАТЭ нашли следы урана в пробах, взятых на складе в Иране
В мире 8 сентября 21:27
Нетаньяху планирует на следующей неделе обсудить с Путиным координацию между военными
Израиль 8 сентября 15:13
Израильские ВВС нанесли серию ударов по сектору Газа
Израиль 8 сентября 01:14
Узбекистан доведет экспорт продукции агросектора до $20 млрд к 2030 году
Бизнес 7 сентября 10:38
Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа
Израиль 7 сентября 02:37
Лента новостей
Казахстанская компания по транспортировке нефти закупит трубы
Тендеры 16:39
Турция экспортировала в Грузию рыболовные суда
Турция 16:34
В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
Общество 16:31
Объем международных резервов Казахстана превысил $28 млрд
Бизнес 16:25
В Азербайджане еще у двоих людей обнаружена сибирская язва
Общество 16:22
Компания «Сиязань Бройлер» значительно увеличит объем производства
Бизнес 16:20
Азербайджанская страховая компания увеличила чистую прибыль в 4,6 раза
Финансы 16:19
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 2-6 сентября
Энергетика 16:13
В пищевом рационе населения Азербайджана преобладает пшеничная продукция
Общество 16:12