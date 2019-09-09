Израиль сообщил о запуске ракет в его сторону из пригорода Дамаска

Израильские военные заявили в понедельник, что несколько ракет были запущены из пригорода Дамаска проиранскими шиитскими формированиями в сторону Израиля, но ни одна из них не долетела до территории еврейского государства, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ранее сегодня утром несколько ракет были запущены из Сирии в сторону Израиля, но ни одна из них не разорвалась на израильской территории. Ракеты были запущены из пригорода Дамаска шиитскими оперативниками, действующими под руководством иранских сил "Аль-Кудс", - говорится в распространенном израильскими военными заявлении.

"Армия обороны Израиля считает сирийский режим ответственным за все события, происходящие на территории Сирии", - добавили в пресс-службе.

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