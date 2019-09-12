Авиация Израиля поразила военные цели ХАМАС в секторе Газа

12 сентября 2019 07:38 (UTC+04:00)

Израильские истребители нанесли в четверг удары по нескольким военным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на совершенные в среду вечером ракетные обстрелы территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Накануне ракеты были выпущены по Израилю из сектора Газа. В ответ некоторое время назад истребители и беспилотники Армии обороны Израиля поразили несколько террористических целей ХАМАС в северной части сектора Газа", - говорится в распространенном военными заявлении. "Армия Израиля продолжит пресекать любые попытки причинить вред израильским гражданским лицам и возлагает на ХАМАС ответственность за все события, происходящие в секторе Газа", - указали в пресс-службе.

В среду израильские военные сообщили, что засекли запуск из палестинского анклава трех ракет в сторону еврейского государства. О пострадавших в результате этого обстрела сообщений не поступало. Обмены ударами между палестинскими радикалами в секторе Газа и израильскими военными продолжаются третий день.

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