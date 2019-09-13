В Газе 55 палестинцев получили ранения в стычках с израильской армией

13 сентября 2019 21:58 (UTC+04:00)

Не менее 55 палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильской армией в секторе Газа, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра, передает Trend.

Ранее сообщалось о 30 пострадавших палестинцах.

"Сегодня в секторе Газа к 19.30 пятьдесят пять палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 29 человек ранены боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.

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