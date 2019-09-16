Глава МИД Израиля осудил акт вандализма в отношении посольства Евросоюза в стране

16 сентября 2019 00:48 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил в воскресенье акт вандализма, совершенный неизвестными в отношении посольства Евросоюза в еврейском государстве. Соответствующее заявление министра, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, распространила его пресс-служба.

Глава МИД Израиля "потрясен актом вандализма по отношению к посольству ЕС и категорически осуждает этот инцидент", цитирует высказывания Каца его пресс-служба. "Израиль взял на себя обязательства гарантировать безопасность всех дипломатических представительств на своей территории. Полиция Израиля расследует инцидент. Мы надеемся на быстрое завершение расследования и ожидаем, что виновных будут судить по всей строгости закона", - добавил министр.

Как сообщает газета The Times of Israel, в воскресенье неизвестные оставили на двери дипмиссии Евросоюза, которая расположена в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане, надписи красной краской "ЕС вон!" и "Немецкие деньги убивают евреев".

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