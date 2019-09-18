Нетаньяху пообещал начать переговоры по созданию "сильного сионистского правительства"

18 сентября 2019 05:35 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что в ближайшие дни начнет переговоры по созданию "сильного сионистского правительства", но призвал дождаться публикации официальных результатов парламентских выборов, состоявшихся 17 сентября, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"В ближайшие дни мы начнем переговоры, чтобы создать сильное сионистское правительство. Нам необходимо правительство, которое продолжит выступать за то, что Израиль - государство еврейского народа", - сказал Нетаньяху, выступая перед сторонниками в предвыборном штабе возглавляемой им партии "Ликуд". Его выступление транслировали основные каналы израильского ТВ.

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