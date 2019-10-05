Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа

Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С территории Газы в сторону Израиля были запущены две ракеты, которые не пересекли границу с Израилем", - говорится в сообщении армии.

Ситуация на границе с сектором Газа обострилась вечером в пятницу.

Как сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра, 54 палестинца были ранены в результате стычек израильских военных с демонстрантами "Марша возвращения", проходившего у границы, из них 22 человека получили огнестрельные ранения. Погиб 28-летний палестинец.

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