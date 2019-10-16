Армия обороны Израиля сообщила об аресте 14 палестинцев на Западном берегу Иордана

Израильские военные арестовали в ночь на среду 14 разыскиваемых палестинцев в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ночь на среду солдаты Армии обороны Израиля при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК, израильская контрразведка) арестовали на Западном берегу 14 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре, участии в беспорядках и насильственных действиях, направленных против израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в распространенном военными заявлении.

Арестованные переведены для допросов в контрразведку, добавили в армейской пресс-службе.

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