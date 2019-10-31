Израильские дипмиссии за границей возобновят работу 1 ноября

Все израильские дипмиссии, начавшие забастовку 30 октября, возобновляют работу 1 ноября. Об этом, как передает Trend, сообщил в четверг ТАСС официальный представитель МИД Израиля Ницар Амер.

"Дипмиссии возобновляют работу 1 ноября", - сказал он.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства еврейского государства пояснили, что 31 октября израильский суд по трудовым конфликтам издал временный запрет на продолжение начавшейся 30 октября забастовки в посольствах и консульствах. Постановление будет действовать 25 дней, в течение которых МИД и Министерство финансов Израиля должны урегулировать существующие разногласия.

30 и 31 октября из-за трудового конфликта были закрыты все 103 израильских диппредставительства по всему миру.

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