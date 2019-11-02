ВВС Израиля начали обстрел позиций боевиков в секторе Газа

Израильская авиация начала обстрел нескольких объектов боевиков в секторе Газа в ответ на ранее выпущенные с территории анклава ракеты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, как сообщила армейская пресс-служба Израиля.

Израильские военные сообщили, что в пятницу вечером из палестинского анклава по израильской территории были выпущены десять ракет, восемь из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Одна из ракет разорвалась у жилого дома в городе Сдероте на юге страны. Пострадавших не было, зданию причинен материальный ущерб.

"Израильские истребители начали наносить удары по позициям террористов в Газе. Это ответ на 10 ракет, которые были выпущены из Газы по израильским гражданским лицам ранее сегодня", - говорится в сообщении.

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