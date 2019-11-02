Один палестинец погиб в результате ракетного обстрела Израилем сектора Газа

2 ноября 2019 08:50 (UTC+04:00)

По меньшей мере один палестинец погиб в результате израильского ракетного удара по сектору Газа в ночь на субботу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France-Presse.

В пятницу вечером по территории еврейского государства из сектора Газа были запущены 10 ракет, одна из которых попала в жилой дом на юге страны. Как информировало государственное радио Израиля Kan, в результате никто не пострадал. В ответ израильские ВВС начали обстрел объектов радикалов в секторе Газа, также запустив 10 ракет.

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