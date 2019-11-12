Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

12 ноября 2019 08:42 (UTC+04:00)

Сирены воздушной тревоги сработали во вторник в южной части Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила армейская пресс-служба,

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в городах Ашдод и Гедера, а также мошавах (сельхозпоселениях -прим. ТАСС) Бейт-Элазари и Кадрон [на юге Израиля]. Сирены воздушной тревоги сработали в городе Ашкелон и кибуце Зиким", - говорится в распространенных военными сообщениях.

1 ноября палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю 10 ракет, восемь из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", одна попала в жилой дом на юге еврейского государства. Обошлось без жертв, строению был нанесен ущерб. В ответ в ночь на 2 ноября израильские военные нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа, в результате был убит один палестинец. В предыдущий раз палестинские радикалы из приморского анклава выпустили ракету по Израилю 31 октября. В ответ израильская армия поразила два поста ХАМАС в секторе.

Нынешний раунд обмена ударами прервал длившийся с 11 сентября период относительного затишья на границе Израиля с сектором Газа.

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