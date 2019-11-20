Нетаньяху прокомментировал удары по иранским объектам в Сирии

20 ноября 2019 10:37 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ночной удар, который ВВС страны нанесли по иранским объектам в Сирии, был ответом на обстрелы израильской территории, и добавил, что власти продолжат обеспечивать безопасность государства, Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я дал понять, что, кто бы ни причинял нам вред, мы нанесем ему болезненный ответный удар. Именно так мы сделали это сегодня вечером против военных целей иранских сил "Кудса" и сирийских военных объектов в Сирии после того, как вчера вечером были выпущены ракеты по Израилю. Мы будем тверды в обеспечении израильской безопасности", - сказано в заявлении, которое распространила канцелярия премьера Израиля.

Накануне пресс-служба израильской армии сообщила, что военные засекли пуск четырех ракет по израильской территории со стороны Сирии, все они перехвачены.

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