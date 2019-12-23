Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии

Самолеты ВВС Израиля находились в воздушном пространстве Ливана в южной части страны в момент атаки по объектам в Дамаске, сообщил РИА Новости источник в международном аэропорту Бейрута, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сирийский государственный телеканал сообщил, что ПВО САР отражает ракетный удар со стороны оккупированных Израилем территорий.

"Израильские самолеты находились в районе Сайды и Джиззина в момент появления сообщения о воздушных ударах по Дамаску", - рассказал собеседник агентства.

Наносили ли самолеты удары, источник не сказал.

Ливанские власти неоднократно направляли жалобы и ноты протеста в ООН в связи с регулярными нарушениями Израилем воздушных, сухопутных и морских границ вопреки резолюции 1701 СБ ООН, принятой в 2006 году. Ливанское руководство в первую очередь отмечало неприемлемость использования воздушного пространства Ливана для нанесения ударов по территории Сирии.

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