Президент Израиля осудил нападение у синагоги в США, призвав бороться с антисемитизмом

29 декабря 2019 11:26 (UTC+04:00)

Президент Израиля Реувен Ривлин резко осудил произошедшее в субботу вечером неподалеку от здания синагоги в городе Монси (штат Нью-Йорк) нападение с ножом, в результате которого, по предварительным данным, пострадали пять человек, и призвал к борьбе с антисемитизмом.

"Шокирован и возмущен ужасной атакой в Нью-Йорке и молюсь за выздоровление всех пострадавших", - написал в воскресенье президент Израиля на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ривлин подчеркнул, что проблема антисемитизма угрожает всему миру и призвал к объединению для того, чтобы решить ее. "Антисемитизм является не только еврейской проблемой, и конечно, это не только проблема государства Израиль, - заявил он. - Мы должны вместе работать для того, чтобы противостоять распространению этого зла, которое представляет собой глобальную угрозу".

Несколько человек пострадали при нападении с ножом, произошедшем 28 декабря вечером возле здания синагоги в Монси - пригороде Нью-Йорка, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев. По данным организации Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC - Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев), в результате атаки, произошедшей в доме хасидского раввина в американском городе Монси, пострадали по меньшей мере пять человек. Полиция проводит операцию на месте происшествия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги
США 11:49
Гражданин Южной Африки задержан за попытку проникнуть на базу США в Японии
Другие страны 09:35
В США несколько человек пострадали при нападении у синагоги
США 09:32
В пригороде Нью-Йорка неизвестный напал с ножом на прохожих возле синагоги
США 08:44
В Нью-Йорке грабители убили мужчину ради 1 доллара
США 07:01
Байден объяснил свое нежелание давать показания по импичменту Трампу
США 05:51
Лента новостей
В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
Политика 12:15
Успешно завершен научно-исследовательский проект, совместно реализуемый Бакинской Высшей Школой Нефти и южнокорейской компанией (ФОТО)
Общество 12:12
TOGG – мечта Эрбакана, мужество Эрдогана
Турция 12:07
В этом году отремонтировано более 200 бакинских школ
Общество 11:55
Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги
США 11:49
Ограничивается движение транспорта на одной из улиц Баку
Общество 11:40
Ряд полномочий Тарифного совета передан Кабмину Азербайджана
Экономика 11:28
В Кабмине Азербайджана новое назначение
Политика 11:28
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Мушфиг» (ФОТО)
Политика 11:25